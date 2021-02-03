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В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Во время несанкционированной акции 31 января в Москве сгорел служебный автомобиль Росгвардии. Как выяснилось позже, машину намеренно подожгли.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Первоначально причиной возгорания считалась техническая неисправность. Однако позже по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль был подожжён неизвестным мужчиной в маске. Пожар был своевременно локализован и потушен, никто не пострадал. Сегодня, 3 февраля, подозреваемого задержали.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджёг колесо служебного автомобиля Росгвардии", — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Наказанием злоумышленнику может стать до пяти лет лишения свободы.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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