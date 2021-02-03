В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Во время несанкционированной акции 31 января в Москве сгорел служебный автомобиль Росгвардии. Как выяснилось позже, машину намеренно подожгли.
Первоначально причиной возгорания считалась техническая неисправность. Однако позже по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль был подожжён неизвестным мужчиной в маске. Пожар был своевременно локализован и потушен, никто не пострадал. Сегодня, 3 февраля, подозреваемого задержали.
"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджёг колесо служебного автомобиля Росгвардии", — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Наказанием злоумышленнику может стать до пяти лет лишения свободы.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.