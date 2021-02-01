Стая бездомных собак напала на жительницу Уссурийска

В Уссурийске стая бездомных собак напала на местную жительницу. Женщину спасла соседка.

Как сообщает издание amur. info, собаки набросились на женщину, как только она вышла из подъезда жилого дома. Животные прижали пострадавшую к припаркованной неподалёку машине и стали бросаться на неё. На помощь женщине пришла соседка, которая увидела происходящее из своего автомобиля, взяла щётку для чистки транспортного средства и отпугнула ей собак.

Жертва нападения не получила повреждений, однако испытала сильнейший стресс. Кроме того, животные разорвали её пуховик.

Отмечается, что в последнее время в Уссурийске нападения собак на людей перестали быть редкостью.