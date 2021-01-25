Мужчина отказался работать в зоопарке и получил пять суток ареста

В Иванове местный житель получил пять суток ареста за то, что отказался работать на благоустройстве зоопарка.

Как сообщает издание ivanovonews. ru, 33-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах. За это он получил три штрафа, но не оплатил их. В итоге, правонарушителя приговорили к 60 часам обязательных работ, он должен был работать на благоустройстве зоопарка.

Однако, и это наказание мужчина отбывать не собирался, в зоопарке он практически не появлялся и работу регулярно прогуливал. Кончилось всё тем, что ивановца приговорили к пяти суткам ареста. В то же время, судебные приставы пояснили, что арест не освобождает нарушителя от обязательных работ, и выйдя из спецприёмника, мужчина всё же должен будет отработать положенное время в зоопарке.