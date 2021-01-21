Ставропольца, готовившего теракт, приговорили к длительному сроку

В Ставрополье приговорили к длительному заключению местного жителя Александра Профира, который готовил теракт в одной из станиц.

Как сообщает издание 360tv. ru, по версии следствия, осуждённый готовил теракты в станице Курской, которые планировал совершить в прошлом году. Профир приобрёл компоненты для изготовления взрывных устройств и хранил их у себя. Отмечается, что ранее мужчина принёс присягу лидеру запрещённой в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.

Планам ставропольца помешали силовики. В ходе следствия Профир признал вину. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.