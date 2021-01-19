Под Калугой школьный автобус столкнулся с фурой. Пострадал ребёнок

В Калужской области школьный автобус столкнулся с фурой. При столкновении пострадал ребёнок.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника областного прокурора Искрину Басулину.