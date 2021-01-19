В Калужской области школьный автобус столкнулся с фурой. При столкновении пострадал ребёнок.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника областного прокурора Искрину Басулину.
"Школьный автобус с детьми совершил столкновение с большегрузом в Мещовском районе. По предварительной информации, один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, без угрозы для жизни, характер травм уточняется", — отметила она.
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