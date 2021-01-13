Ростовчанина осудили за оправдание терроризма в соцсетях

Мужчину из Ростова-на-Дону приговорили к лишению свободы за оправдание терроризма в интернете.

Как сообщает издание province. ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области, ростовчанин оставил в одной из социальных сетей комментарий, где выражал поддержку террористам в Новой Зеландии. В марте 2019 года там произошли теракты, жертвами которых стал 51 человек и ещё столько же получили ранения.

В итоге интернет-комментатора приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, мужчине на два года запрещено администрировать сайты.