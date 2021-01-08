Обрушение льда замерзшего водопада убило туриста на Камчатке

По меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обрушения льда с замерзшего водопада на Дальнем Востоке России.
Спасательная команда была направлена к 40-метровому Вилючинскому водопаду на полуострове Камчатка после того, как в четверг четыре человека оказались в ледовой ловушке.
Как сообщило региональное управление МЧС, в больницу доставлены двое пострадавших — мальчик и его отец.
"Ребёнок находится в реанимации с серьезными травмами. Отец — с ним, — сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. — Накануне они прилетели из Владивостока."
Отдельные группы туристов благополучно покинули место происшествия.
Как сообщили в МЧС, на месте происшествия работает вертолет со спасателями, медиками и следователями. Обрушение льда находится в стадии расследования.
Местные СМИ предполагают, что лавина с соседнего вулкана могла привести к обрушению ледяной глыбы, но пока подтверждений этой версии нет.
ДЛЯ СПРАВКИ
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