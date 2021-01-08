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Обрушение льда замерзшего водопада убило туриста на Камчатке

Происшествия » Глобальные » Стихии

По меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обрушения льда с замерзшего водопада на Дальнем Востоке России.

Обрушение льда замерзшего водопада убило туриста на Камчатке

Спасательная команда была направлена к 40-метровому Вилючинскому водопаду на полуострове Камчатка после того, как в четверг четыре человека оказались в ледовой ловушке.

Как сообщило региональное управление МЧС, в больницу доставлены двое пострадавших — мальчик и его отец.

"Ребёнок находится в реанимации с серьезными травмами. Отец — с ним, — сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. — Накануне они прилетели из Владивостока."

Отдельные группы туристов благополучно покинули место происшествия.

Как сообщили в МЧС, на месте происшествия работает вертолет со спасателями, медиками и следователями. Обрушение льда находится в стадии расследования.

Местные СМИ предполагают, что лавина с соседнего вулкана могла привести к обрушению ледяной глыбы, но пока подтверждений этой версии нет.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Вилючинский водопад — также известный как Царская сосулька-образуется в результате таяния воды с ледника на склонах Вилючинского вулкана.
  • Каскадный водопад высотой около 40 метров является одним из самых популярных туристических объектов на полуострове и ежегодно привлекает множество посетителей.
Автор: Ольга Лебедева
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