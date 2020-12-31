В Сирии в результате атаки террористов на пассажирский автобус погибли 28 человек.
Как сообщает издание gazeta. ru, трагедия произошла в Дейр-эз-Зоре. По сообщениям местных СМИ, Пальмира в районе поселения Кабажеб подверглась нападению террористов.
Во время атаки на автобус ранения получили 13 человек.
По данным ТАСС, нападение было совершено членами запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство".
Ранее "Правда.ру" сообщала, что во время обстрела боевиками БТР в Сирии трое российских военных получили ранения.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".