В аэропорту Йемена раздался мощный взрыв во время прибытия правительственной делегации.
Как сообщает РИА "Новости", взрыв прогремел в зале прилётов аэропорта Адена. В этот момент туда на самолёте из Саудовской Аравии прибыла правительственная делегация.
Сообщается о том, что есть раненные и погибшие, однако отмечено, что министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолёте.
Источник издания сообщил: всех членов правительства перевезли во дворец в столицу Южного Йемена — Аден.
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