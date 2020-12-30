Взрыв прогремел в Йемене во время прибытия делегации правительства

В аэропорту Йемена раздался мощный взрыв во время прибытия правительственной делегации.

Как сообщает РИА "Новости", взрыв прогремел в зале прилётов аэропорта Адена. В этот момент туда на самолёте из Саудовской Аравии прибыла правительственная делегация.

Сообщается о том, что есть раненные и погибшие, однако отмечено, что министры не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолёте.

Источник издания сообщил: всех членов правительства перевезли во дворец в столицу Южного Йемена — Аден.