На Урале неизвестный угнал скорую помощь, приехавшую на вызов

В Свердловской области неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов, и уехал на ней в одну из близлежащих деревень.

Инцидент произошёл накануне утром в селе Новоалексеевское городского округа Первоуральск Свердловской области. Бригада скорой помощи приехала на вызов в частный дом к пожилой женщине с высокой температурой. Поскольку предполагалась госпитализация пациентки, водитель вышел из машины, чтобы помочь медикам с носилками. Он не стал глушить мотор, чтобы машина не успела остыть на морозе — ключи оставались в замке зажигания.

В то время, пока спецтранспорт оставался без присмотра, им завладел неизвестный мужчина. Он просто подошёл к машине, сел за руль и уехал. Бригада скорой помощи, обнаружив, что осталась без машины, сразу же позвонила в полицию.

Угонщик вытащил из машины видеорегистратор, чтобы "не засветиться", но не учёл могучую силу камер видеонаблюдения и социальных сетей. Момент угона автомобиля скорой помощи попал в камеры, установленные на доме, куда бригада приехала на вызов. А о машине, брошенной в деревне Старые Решёты на перекрёстке улиц Школьная и Пушкина, сообщили в соцсетях местные жители.