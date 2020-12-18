При сходе поезда в Амурской области погиб человек

В Амурской области в результате схода локомотива с железнодорожных путей погиб мужчина.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл ночью на 317 километре участка Улак — Эльга. Локомотив столкнулся с маневровым составом, в результате чего первый сошёл с железнодорожных путей. Кроме того, составитель поезда получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка соблюдения требований безопасности движения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.