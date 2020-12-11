Сотрудники ритуальной конторы избили внука покойного новгородца

В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной компании избили внука покойного местного жителя.

Как сообщает РИА "Новости", родственники скончавшегося новгородца сообщили о смерти медикам. После этого к родным скончавшегося стали приезжать представители разных ритуальных фирм и настойчиво предлагать свои услуги. Дошло до того, что семья перестала открывать назойливым "бизнесменам" двери. В одной из таких ситуаций сотрудники ритуальной фирмы выломали дверь и избили внука покойного.

Директор организации позже заявил, что молодой человек сам спровоцировал конфликт, оскорбив сотрудницу конторы.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.