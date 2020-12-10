На АЭС в Финляндии произошла авария, второй энергоблок отключен

В Финляндии на АЭС произошла нештатная ситуация, в результате которой отключился второй энергоблок.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 10 декабря около 13:00 часов по местному времени на АЭС Олкилуото.

Отмечается, что выброса радиации в окружающую среду не произошло, радиационная обстановка сохраняется в пределах нормы.

В настоящее время расследованием инцидента занята компания Teollisuuden Voima.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в ноябре на двух российских АЭС, в Ростове и Курске, произошли нештатные ситуации, которые также привели к отключению энергоблоков.