В Финляндии на АЭС произошла нештатная ситуация, в результате которой отключился второй энергоблок.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 10 декабря около 13:00 часов по местному времени на АЭС Олкилуото.
Отмечается, что выброса радиации в окружающую среду не произошло, радиационная обстановка сохраняется в пределах нормы.
В настоящее время расследованием инцидента занята компания Teollisuuden Voima.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в ноябре на двух российских АЭС, в Ростове и Курске, произошли нештатные ситуации, которые также привели к отключению энергоблоков.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.