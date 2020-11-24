На двух российских АЭС автоматика отключила энергоблоки

На двух российских атомных электростанциях произошло срабатывание автоматики, в результате чего остановлена работа двух энергоблоков.

Как сообщает портал regnum. ru, первый энергоблок был остановлен в результате срабатывания автоматической защиты генератора. В штатном режиме мощность установки снизили до 10%. Все работы проводятся при условии безопасной эксплуатации.

По информации РИА "Новости", на Курской АЭС был остановлен третий энергоблок. В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента.

В обоих случаях отмечается, что опасности для людей нет, радиационная обстановка соответствует нормам безопасности. На АЭС в Курске и Ростове оставшиеся в эксплуатации энергоблоки работают в штатном режиме.