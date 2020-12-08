Мужчина убил соседа за то, что тот переоделся в женщину

В Сочи бывший заключённый убил и расчленил соседа из-за того, что тот переоделся в женщину.

Как сообщает "Комсомольская правда", убийца и потерпевший снимали комнаты в гостевом доме. В один из дней в ходе совместного ужина на общей кухне между ними возник конфликт из-за того, что потерпевший якобы вошёл в комнату в женском платье, парике и с накрашенными губами.

Бывший заключённый, ранее судимый за хулиганство и кражи, нанёс потерпевшему удары ножом, а затем расчленил его тело ножовкой. Тело убийца закопал в лесополосе, а часть останков — на участке, где находился гостевой дом.

Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник сам обратился в полицию и рассказал об исчезновении соседа, и даже помогал волонтёрам его искать. Однако позже оперативники установили его причастность к преступлению, после чего он во всём сознался.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.