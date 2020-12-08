В Сочи бывший заключённый убил и расчленил соседа из-за того, что тот переоделся в женщину.
Как сообщает "Комсомольская правда", убийца и потерпевший снимали комнаты в гостевом доме. В один из дней в ходе совместного ужина на общей кухне между ними возник конфликт из-за того, что потерпевший якобы вошёл в комнату в женском платье, парике и с накрашенными губами.
Бывший заключённый, ранее судимый за хулиганство и кражи, нанёс потерпевшему удары ножом, а затем расчленил его тело ножовкой. Тело убийца закопал в лесополосе, а часть останков — на участке, где находился гостевой дом.
Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник сам обратился в полицию и рассказал об исчезновении соседа, и даже помогал волонтёрам его искать. Однако позже оперативники установили его причастность к преступлению, после чего он во всём сознался.
В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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