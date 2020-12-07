В Таганроге вскрыли и обокрали "самолёт Судного дня"

На аэродроме "Таганрог-Южный" злоумышленники вскрыли грузовой отсек самолета Ил-80 и похитили 39 радиостанций. Транспортная полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

"В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Борт Ил-80 прибыл в ТАНТК имени Бериева для проведения плановых работ по модернизации и продлению ресурса. После их завершения все входы и люки лайнера были опечатаны, это было 26 ноября. А уже 4 декабря были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Ил-80, иначе называемый "самолётом Судного дня", представляет собой воздушный командный пункт, с борта которого можно вести управление всеми видами вооруженных сил. Таких самолётов в России всего четыре.