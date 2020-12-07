Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Пашаев о Ефремове: "Когда нет святого ничего - это самое страшное"
Беглов: "Локдаун близко"
Пригожин назвал Олевского мелким ЦРУшным клерком
Стали известны соперники сборной России по отбору ЧМ-2022
МОК отстранил членов НОК Белоруссии от Олимпийских игр
Лыжная сборная Норвегии бойкотирует КМ вплоть до чемпионата мира
Александр Холодов: заключённые в первую очередь обязаны трудиться
Nokia возглавит проект по созданию сетей 6G для ЕС
Назван состав сборной России и имя капитана на Кубок Первого канала

В Таганроге вскрыли и обокрали "самолёт Судного дня"

Происшествия

На аэродроме "Таганрог-Южный" злоумышленники вскрыли грузовой отсек самолета Ил-80 и похитили 39 радиостанций. Транспортная полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

В Таганроге вскрыли и обокрали "самолёт Судного дня"

"В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Борт Ил-80 прибыл в ТАНТК имени Бериева для проведения плановых работ по модернизации и продлению ресурса. После их завершения все входы и люки лайнера были опечатаны, это было 26 ноября. А уже 4 декабря были обнаружены следы вскрытия грузового люка.

Ил-80, иначе называемый "самолётом Судного дня", представляет собой воздушный командный пункт, с борта которого можно вести управление всеми видами вооруженных сил. Таких самолётов в России всего четыре.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Таганроге вскрыли и обокрали "самолёт Судного дня"
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
Комаровский развеял один из мифов о способах лечения COVID-19
Пашаев о Ефремове: "Когда нет святого ничего - это самое страшное"
Беглов: "Локдаун близко"
Во Вьетнаме американцы скакали по французским граблям
Пригожин назвал Олевского мелким ЦРУшным клерком
Украине срочно требуются кризисные управленцы
Стали известны соперники сборной России по отбору ЧМ-2022
МОК отстранил членов НОК Белоруссии от Олимпийских игр
Популярное
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса

Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.

"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Экономика и бизнес
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за недоработки
Экспертное мнение
России давно было пора указать на дверь многим иностранным НПО
Любовь Степушова Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро Любовь Степушова Василий Амирджанов Из Москвы в Москву вылетит рейс для влюбленных в небо Василий Амирджанов Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер
Комментарии
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Как России уйти от западной кабалы
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
ВМС США пора привить уважение к России
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Казахстан: интересы России и страшный Китай
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников