В Краснодарском крае семья из четырёх человек отравилась за обедом. Один из детей погиб.
Как сообщает портал sm. news, инцидент произошёл 4 декабря. После обеда все четверо почувствовали острую боль в животе и обратились за помощью медиков. В итоге вся семья — двое детей и их родители — была госпитализирована в реанимацию.
Пятилетний ребёнок скончался, состояние остальных членов семьи продолжает ухудшаться.
Отмечается, что накануне семья употребляла в пищу приготовленную дома еду. Продукты были куплены в магазине рядом с домом, они не были испорчены, а правила их приготовления не были нарушены.
Продукты направлены на экспертизу.
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