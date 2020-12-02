В Сыктывкаре в канализационном люке обнаружили убитого

В Сыктывкаре задержали предполагаемого убийцу мужчины, труп которого обнаружили в канализационном люке 2 декабря.

Как сообщает портал bnkomi. ru, тело убитого было обнаружено в люке на улице Димитрова. На жертве присутствовала рубленая рана шеи, что свидетельствует о криминальном характере смерти мужчины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве, им оказался 29-летний мужчина.

В настоящее время расследование дела продолжается.