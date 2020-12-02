В Кузбассе двое братьев взорвали банкомат и похитили деньги

В Кузбассе осудили двоих братьев, которые взорвали банкомат и похитили из него 840 000 рублей.

Как сообщает портал province. ru, инцидент произошёл в июле этого года в Промышленновском районе. Двое братьев заранее спланировали преступление: один из мужчин в марте текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание как раз за кражу денег из банкомата. Мужчины проникли в административное здание, где взорвали банкомат и похитили из него 840 тысяч рублей.

Районный суд признал мужчин виновными, каждый из братьев проведёт за решёткой по три года.