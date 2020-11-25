Теракт в центральной провинции Афганистана унёс 14 жизней

По меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате двух взрывов в центральной афганской провинции Бамиан.

Об этом сообщили власти страны.

"Взрывчатка была спрятана на обочине дороги на главном базаре города Бамиан и унесла жизни 12 гражданских лиц и двух сотрудников дорожной полиции, а также ранила еще 45 человек", — пишет сегодня Reuters со ссылкой на начальника полиции провинции Забардаста Сафаи.

По словам Сафаи, люди, получившие ранения в результате нападения, в основном находились в ресторане и расположенных неподалёку магазинах.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан подтвердил факт взрыва, заявив, что "рвануло" перед рынком Инсаф в районе базара в Бамиане.

Представитель полиции Бамиана Мохаммад Реза Юсуфи заявил, что два взрыва произошли менее чем в километре друг от друга, добавив, что "есть много повреждений."

Как отмечает Reuters, город ежегодно посещают тысячи туристов, а провинция, расположенная в центральных горах Афганистана, считалась одной из самых безопасных в стране.

Город Бамиан известен своими большими статуями Будды, которые были разрушены талибами за несколько месяцев до их падения.

Представитель талибов Забихулла Моджахед отрицает причастность своих боевиков к взрывам. И даже осудил их в социальных сетях.