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Мужчина убил товарища, пытаясь оказать ему первую помощь

Происшествия

Житель Братска пытался оказать первую помощь товарищу, потерявшему сознание, а в итоге убил его.

Как сообщает портал sever138.ru, инцидент произошёл в сторожке одной из оптовых баз. Трое мужчину распивали спиртное и в какой-то момент один из них потерял сознание. На помощь ему бросился товарищ, который попытался провести непрямой массаж сердца, но в итоге причинил пострадавшему смертельные травмы.

Экспертиза выявила у погибшего тупую травму грудной клетки и множественные переломы рёбер, а также жировую эмболию лёгких.

В настоящее время в отношении 51-летнего братчанина возбудили уголовное дело.

Автор: Максим Щегольков
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