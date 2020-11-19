Тюменского блогера обвиняют в призывах к терроризму

Тюменского блогера Алексея Кунгурова обвиняют в призывах к терроризму и возбуждению ненависти либо вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы, куда поступило ходатайство о заочном аресте мужчины.

Отмечается, что это уже второе уголовное дело в отношении блогера. Четыре года назад суд Тюмени признал Кунгурова виновным в оправдании терроризма. Блогер в своём посте в "Живом журнале" раскритиковал военную операцию российских вооружённых сил в Сирии. В результате его приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении.

После отбывания наказания Кунгуров переехал в Украину.