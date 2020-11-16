В Ярославле на мусорной свалке был обнаружен труп местной жительницы. Позже оперативникам удалось установить преступника, убившего женщину.
Как сообщает "Комсомольская правда", тело погибшей обнаружили сотрудники мусоросортировочной станции в Дзержинском районе Ярославля. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и установили, что тело было привезено на свалку мусоровозом. Экспертиза показала, что женщина была задушена.
Удалось установить и личность убитой: ей оказалась 42-летняя местная жительница.
Подозреваемого в убийстве задержали 15 ноября. Он сознался в преступлении и рассказал, что убил женщину во время пьяной ссоры, а позже её тело сбросил в мусорный контейнер и засыпал мусором.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении преступника.
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