В Ярославле на мусорной свалке нашли труп женщины

В Ярославле на мусорной свалке был обнаружен труп местной жительницы. Позже оперативникам удалось установить преступника, убившего женщину.

Как сообщает "Комсомольская правда", тело погибшей обнаружили сотрудники мусоросортировочной станции в Дзержинском районе Ярославля. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и установили, что тело было привезено на свалку мусоровозом. Экспертиза показала, что женщина была задушена.

Удалось установить и личность убитой: ей оказалась 42-летняя местная жительница.

Подозреваемого в убийстве задержали 15 ноября. Он сознался в преступлении и рассказал, что убил женщину во время пьяной ссоры, а позже её тело сбросил в мусорный контейнер и засыпал мусором.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении преступника.