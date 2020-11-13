Неизвестные устроили стрельбу на одной из улиц Твери

В Твери на улице Горького в Заволжском районе неизвестные открыли стрельбу. Информацию об этом распространили местные жители в соцсетях.

Как сообщают "Аргументы и факты", очевидцы утверждают, что была целая серия выстрелов. В соцсетях некоторые свидетели утверждают, что видели одного стрелявшего. Другие очевидцы заявляют, якобы стрелков было несколько.

В местном управлении МВД ситуацию пока не комментируют. Территория отцеплена. На месте происшествия работают ОМОН, Росгвардия и полиция. Также прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.