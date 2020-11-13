В Сирии на пути российского патруля сработало взрывное устройсво

В Сирии на пути следования патруля военной полиции в Сирии сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Инцидент произошёл в провинции Дараа 12 ноября. Российская военная полиция совместно с сотрудниками органов безопасности Сирии осуществляли патрулирование по маршруту Изра — Сахват эль-Камх. Как сообщает rt. com, неустановленное самодельное взрывное устройство сработало на пути колонны в районе населённого пункта Мусейфра.

Отмечается, что среди военных пострадавших нет. Незначительные повреждения получил лишь бронеавтомобиль "Тигр", но он остался на ходу.