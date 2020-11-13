В Сирии на пути следования патруля военной полиции в Сирии сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Инцидент произошёл в провинции Дараа 12 ноября. Российская военная полиция совместно с сотрудниками органов безопасности Сирии осуществляли патрулирование по маршруту Изра — Сахват эль-Камх. Как сообщает rt. com, неустановленное самодельное взрывное устройство сработало на пути колонны в районе населённого пункта Мусейфра.
Отмечается, что среди военных пострадавших нет. Незначительные повреждения получил лишь бронеавтомобиль "Тигр", но он остался на ходу.
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