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В Москве молодой музыкант умер во время выступления

В Москве во время выступления в лофте AG скончался 24-летний гитарист любительской группы Losdate Максим Корнышев.

Инцидент произошёл 1 ноября около 16:30 часов во время выступления коллектива. Музыкант потерял сознание. Присутствующие пытались привести его в сознание, однако молодой человек скончался в течение нескольких минут.

Как сообщает gazeta. ru, в настоящее время устанавливаются причины трагедии. Были ли у погибшего проблемы со здоровьем, пока неизвестно.

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