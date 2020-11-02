В Москве молодой музыкант умер во время выступления

В Москве во время выступления в лофте AG скончался 24-летний гитарист любительской группы Losdate Максим Корнышев.

Инцидент произошёл 1 ноября около 16:30 часов во время выступления коллектива. Музыкант потерял сознание. Присутствующие пытались привести его в сознание, однако молодой человек скончался в течение нескольких минут.

Как сообщает gazeta. ru, в настоящее время устанавливаются причины трагедии. Были ли у погибшего проблемы со здоровьем, пока неизвестно.