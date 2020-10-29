В Саратовской области на берегу Волги нашли труп рыбака

В Вольске рыбак обнаружил тело мужчины на берегу Волги. Рядом лежали рыболовные снасти.

Инцидент произошёл в посёлке Комсомолец Саратовской области. Тело погибшего мужчины было частично погружено в воду.

Как сообщает портал news. sarbc.ru, скончавшемуся на вид примерно 50-60 лет. При осмотре оперативники не обнаружили признаков насильственной смерти. Причину гибели мужчины предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам.