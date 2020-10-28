В Подмосковье пятилетний мальчик умер, отравившись грибами

В Подмосковье семья отравилась собранными грибами. Пятилетний мальчик скончался в реанимации.

Семья отправилась в лес за грибами в минувшие выходные. Жители Подмосковья приготовили собранные ими грибы, после чего на следующее утро почувствовали себя плохо. Все члены семьи отделались недомоганием, но пятилетнему мальчику потребовалась госпитализация. Через несколько дней ему стало хуже и он умер в реанимации.

Как сообщает riafan. ru, по словам врачей, вероятно, семья перепутала съедобные грибы с очень похожими на них ядовитыми.