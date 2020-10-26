Трёхлетний мальчик застрелил себя в свой день рождения

В американском городе Портер трёхлетний ребёнок случайно выстрелил в себя из потерянного взрослыми пистолета и погиб на собственном дне рождения.

Трагедия произошла в штате Техас. Во время празднования дня рождения трёхлетнего мальчика, он нашёл пистолет, который обронил один из родственников, и случайно выстрелил себе в грудь.

Услышав выстрел, взрослые сразу же бросились к малышу и вызвали медиков. Однако, спасти ребёнка не удалось, он умер от ранения в ближайшем медпункте через несколько часов.

Как сообщает портал sevastopol. su, в Техасе это пятый подобный случай за год, а в целом в США с начала года произошло 97 аналогичных трагедий.