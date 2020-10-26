В Тверской области женщина задушила соседку леской

В Тверской области женщина во время ссоры задушила свою соседку куском лески.

Инцидент произошёл 23 октября. Жительница тверского села Петрушина поругалась со своей соседкой и в пылу ссоры взяла кусок лески и задушила им женщину.

В настоящее время 54-летняя подозреваемая задержана и заключена под стражу.

Как сообщает "Московский комсомолец", правоохранители возбудили уголовное дело. Оперативники допрашивают свидетелей и проводят ряд необходимых экспертиз. Расследование продолжается.