В Тверской области женщина во время ссоры задушила свою соседку куском лески.
Инцидент произошёл 23 октября. Жительница тверского села Петрушина поругалась со своей соседкой и в пылу ссоры взяла кусок лески и задушила им женщину.
В настоящее время 54-летняя подозреваемая задержана и заключена под стражу.
Как сообщает "Московский комсомолец", правоохранители возбудили уголовное дело. Оперативники допрашивают свидетелей и проводят ряд необходимых экспертиз. Расследование продолжается.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.