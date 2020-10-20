В Петербурге прогулочный катер спас упавшую с моста девушку

Упавшую с моста в холодную воду девушку спас проплывающий мимо прогулочный катер.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Молодая дама упала с моста в реку в районе дома №102 на набережной Фонтанки.

Как сообщает портал 78. ru, 18-летнюю девушку спасли проплывавшие мимо на прогулочном катере люди. Они вытащили пострадавшую из воды и передали медикам. Врачи госпитализировали девушку с переохлаждением.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.