В Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми

В Петербурге в результате ДТП с микроавтобусом пострадали четыре ребёнка и один взрослый.

Как сообщает rbc. ru, происшествие случилось 19 октября около 16:30. Женщина за рулём иномарки столкнулась с "Газелью", которой управлял мужчина 1970 года рождения. В результате микроавтобус опрокинулся. Пострадавшие, водитель и четверо детей, получили травмы средней степени тяжести.

Отмечается, что микроавтобус не был школьным.