В Москве женщина пыталась продать своего ребёнка

В Москве 25-летняя женщина пыталась продать свою новорождённую дочь за 300 тысяч рублей.

Девушка разместила в интернете объявление о продаже младенца, которого оценила в 300 тысяч рублей. 8 октября в одной из столичных кофеен должна была состояться сделка: "покупательница" передала деньги матери ребёнка, а та в свою очередь вручила женщине младенца и написала расписку. В этот момент "предпринимательница" была задержана.

Как сообщает ТАСС, "сделка" по продаже малыша проходила под контролем сотрудников уголовного розыска и Следственного комитета. Что сподвигло мать на такой шаг предстоит выяснить контролирующим органам.