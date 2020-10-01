В Москве двое приезжих мужчин грабили и обворовывали магазины

В центре Москвы оперативники задержали подозреваемых в грабеже и кражах из магазинов.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в факте грабежа и двух кражах", — сообщил Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлением обратилась 42-летняя москвичка, работающая менеджером в одном из магазинов. Женщина сообщила, что неизвестные, находясь в торговом зале, похитили дорогостоящую сумку и скрылись. Позже в магазине была выявлена недостача имущества.

Кроме того, в полицию обратился 33-летний менеджер другого столичного магазина. Мужчина сообщил, что с витрины исчезла сумка известного бренда.

Общий ущерб от действий преступников составил около 470 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска на улице Большой Дмитровке задержали 26- и 29-летних приезжих мужчин, причастных к преступлению. Похищенным имуществом злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению. На мужчин заведены уголовные дела, оба они находятся под стражей.