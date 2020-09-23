В Коломне в ходе проверки документов на посту ДПС, правоохранители обнаружили у водителя более килограмма различных наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники ДПС остановили на стационарном посту автомобиль, которым управлял 26-летний житель Белгорода. В ходе проверки мужчина заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть транспортное средство. Для этого на место была вызвана оперативно-следственная группа.
В ходе досмотра правоохранители обнаружили в салоне три пакета с порошкообразным веществом и 500 таблеток. Экспертиза показала, что в пакетах были наркотики — амфетамин и мефедрон, общей массой около 1,2 килограмм. Найденные таблетки оказались, так называемыми "экстази".
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключён под стражу.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".