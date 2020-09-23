При проверке на посту ДПС у мужчины нашли более килограмма наркотиков

В Коломне в ходе проверки документов на посту ДПС, правоохранители обнаружили у водителя более килограмма различных наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники ДПС остановили на стационарном посту автомобиль, которым управлял 26-летний житель Белгорода. В ходе проверки мужчина заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть транспортное средство. Для этого на место была вызвана оперативно-следственная группа.

В ходе досмотра правоохранители обнаружили в салоне три пакета с порошкообразным веществом и 500 таблеток. Экспертиза показала, что в пакетах были наркотики — амфетамин и мефедрон, общей массой около 1,2 килограмм. Найденные таблетки оказались, так называемыми "экстази".

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключён под стражу.