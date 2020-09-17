Во Владимирской области мужчин осудят за кражу платёжного терминала

Во Владимирской области пойдут под суд мужчины, укравшие из магазина платёжный терминал.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, двое жителей Гусь-Хрустального проникли в один из местных магазинов и похитили находившийся там платёжный терминал. Злоумышленники вынесли его на улицу и вскрыли принесённым с собой инструментом. Чтобы замести следы преступления, молодые люди надели на руки и ноги носки.

В это время в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в ночное время в магазине открыта дверь. Прибывший наряд ППС осмотрел место преступления и задержал злоумышленников, не успевших его покинуть.

По указанным фактам было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.