В Мурманской области девушку осудили за убийство прадеда-ветерана

В Мурманской области суд вынес приговор 18-летней девушке, которая из-за денег до смерти забила камнем своего прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает "Комсомольская правда", девушка, зная, что ветеран ко Дню Победы получил от государства денежные выплаты, решила ограбить его.

Девушка пришла домой к прадеду и потребовала у него 425 тысяч рублей, и когда пожилой мужчина ответил отказом, она несколько раз ударила его камнем, найденным на улице, в область головы. От полученных повреждений ветеран скончался. Не найдя в квартире денег, преступница скрылась.

Тело ветерана обнаружил сын, пришедший навестить отца. Он обратился в полицию. Следователи установили обстоятельства дела, и злоумышленница была задержана.

Суд приговорил девушку к 14 годам колонии общего режима и полутора годам ограничения свободы.