Новорожденную девочку бросили у храма в Кемеровской области

Кемеровское Управление МВД ведет поиск лиц, бросивших новорожденную девочку неподалеку от храма.

Ребенка обнаружил охранник, который, находясь на территории храма, услышал детский плач. Мужчина поднял девочку и отнес ее в помещение, после чего вызвал бригаду врачей и полицию.

Медики пояснили, что сейчас нет угрозы для жизни ребенка, девочку доставили в медучреждение, где ее осмотрели специалисты.

В региональном Управлении Следственного комитета отметили, что будут проверять женщин, которые в недавнем времени состояли на учете у медиков на поздних сроках беременности, но в настоящее время по каким-то причинам находятся без детей.

Как сообщает издание altapress. ru, это уже не первый подобный случай в Кемеровской области. В январе этого года мужчина оставил новорожденную девочку на пороге одной из больниц и скрылся с места происшествия.