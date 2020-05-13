Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО сообщила о найденном грудном ребенке на одной из автобусных остановок в пригороде Санкт-Петербурга.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения грудного ребенка на остановке", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером 12 мая в полицию сообщили о найденном грудном ребенке, завернутом в одеяло, на автобусной остановке между Зеленогорском и Пухтоловой.
Сотрудникам полиции удалось установить личность матери ребенка. Ей оказалась 39-летняя женщина из средней Азии.
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