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В Ставропольском крае за гаражами обнаружили новорожденного ребенка

Здоровье

Новорожденного обнаружил владелец бокса и передал врачам скорой помощи. Врачи на месте обработали пуповину, которая была завязана узлом.

Как считают следовали, ребенка бросила на улице его мать, 35-летняя местная жительница.

По словам мужчины, который вызвал медиков, ребенка он нашел у гаражей. Малыш был завернут в кофту и пододеяльник, но лежал с непокрытой головой. Младенца доставили в Шпаковскую районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Как сообщают в СКР, местная жительница 31 декабря у себя дома родила мальчика. Но чтобы скрыть это, завернула ребенка в одежду и оставила на улице. Возбуждено уголовное дело.

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