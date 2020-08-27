Путин указал на стрельбу в темнокожего, отвечая на вопрос о Белоруссии

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что считает действия правоохранительных органов Белоруссии сдержанными. По его мнению, в других странах происходят более страшные инциденты.

Путин привёл в пример последний инцидент с темнокожим в США. В Висконсине полицейские расстреляли 29-летнего Джейкоба Блэйка, который садился в свою машину. В этот момент в автомобиле находились его дети.

Блэйк был доставлен в реанимацию. По сведениям СМИ, у него парализована нижняя часть тела. После инцидента в Висконсине вспыхнули массовые протесты и беспорядки.