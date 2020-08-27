Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что считает действия правоохранительных органов Белоруссии сдержанными. По его мнению, в других странах происходят более страшные инциденты.
Путин привёл в пример последний инцидент с темнокожим в США. В Висконсине полицейские расстреляли 29-летнего Джейкоба Блэйка, который садился в свою машину. В этот момент в автомобиле находились его дети.
Блэйк был доставлен в реанимацию. По сведениям СМИ, у него парализована нижняя часть тела. После инцидента в Висконсине вспыхнули массовые протесты и беспорядки.
"А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том что у него в машине ещё трое детей сидят. Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии и белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?
Это наводит на мысль, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", — заявил Путин.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.