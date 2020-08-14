Житель Бердска погиб, спасая упавшую с шестого этажа жену

В Новосибирской области из окна шестого этажа выпала девушка. Мужчина, попытавшийся ее поймать, тоже сорвался вниз и погиб.

"Пациент получил черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместима с жизнью. Врачам анестезиологам-реаниматологам, несмотря на все старания, не удалось его спасти", — сказал заместитель главного врача больницы Бердска Марат Зарипов.

Девушка после падения получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь сейчас сражаются врачи. Известно, что участники трагедии были женаты.