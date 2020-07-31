На торговый центр в Берлине напали неизвестные

Неизвестные напали на торговый центр в Берлине. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает спасательная служба Берлина.

"Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", — говорится в тесте поста, опубликованного в микроблоге.

По неподтвержденной информации, злоумышленники пытались ограбить банк. Они распылили газ, в результате чего пострадали 11 человек. Станция метро "Херманнплац" перекрыта.

Преступников четверо, им удалось скрыться с места происшествия. Сейчас в столице Германии началась операция по их задержанию. Версия терракта в данном случае не рассматривается.