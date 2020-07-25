По информации национальной полиции Украины, в аварии виноват водитель легкового автомобиля.
"Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В аварии пострадала пациентка, медсестра и водитель скорой помощи. Четверо пассажиров и водитель "Хонды" также получили серьезные травмы.
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении скорой помощи, которая передвигалась с включенными световыми маячками и звуковым сигналом.
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