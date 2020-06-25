Ударившая ножом хозяина итальянского бара в Турине была россиянкой.

Как известно, женщину задержали за нанесение вреда здоровью владельцу итальянского бара. Причина нападения — непристойные предложения взамен на трудоустройство.

Нападающая — девушка по имени Элин Гонн, которая оказалась россиянкой.

"Да, нам это подтвердили. Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер", — сказал сотрудник генконсульства.