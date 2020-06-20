В Воркуте произошло двойное убийство сотрудников полиции

Газета "Московский комсомолец" сообщает о том, что убийство двух полицейских в Воркуте произошло из-за пьяной ссоры.

Известно, что инцидент случился в гараже отдела полиции. Подозреваемый-водитель дежурной части остался после работы для того, чтобы выпить с начальником гаража и слесарем.

По данным СМИ, во время распития спиртных напитков между мужчинами возник спор, в результате которого начальник и слесарь были смертельно ранены с помощью лопаты.

После происшествия водитель пытался уехать из города, но мужчину удалось задержать.