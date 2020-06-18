Подробности гибели четырёх человек в Москве

18 июня в доме на улице Приорова в Москве мужчина расстрелял трёх человек и застрелился сам. Погибшими оказались 23-летняя Елизавета, её мать Светлана и внук женщины, сообщает "Комсомольска правда".

Отомстил бывшей

Источники "КП" сообщают, что стрелком является 22-летний парень, который ранее был отвергнут Елизаветой. Мужчина ранее учился в московском Финуниверситете, но не закончил его. Парень прошёл службу в армии. О причинах расставания пары ничего не известно.

Убил модель

Елизавета являлась непрофессиональной моделью. Изредка она принимала участие в показах Вячеслава Зайцева. Семья Елизаветы характеризуется как благополучная.

Конфликт из-за ребёнка

По одной из версий, у Елизаветы и стрелка был общий ребёнок. Парень пришёл к девушке обсудить условия общения с ним. При этом жертвой стрелка стал другой ребёнок, никак не связанный с инцидентом.