Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке

Полицейские в Рязани получили информацию о новом канале поступления в город наркотиков. Оптовую партию героина привезла в областной центр 27-летняя местная жительница.

"В ходе специально подготовленной операции полицейские выявили время выхода злоумышленницы на "маршрут закладки" и, выбрав удобный момент, задержали женщину. В руках у нее была розовая картонная коробка, похожая на те, которые используются для упаковки подарков", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В коробке обнаружили два вместительных пакета с героином и электронные весы. В одежде женщина прятала еще несколько контейнеров с наркотиком.

Аналогичные контейнеры-закладки нашли еще в нескольких местах на улицах Рязани. Экспертиза установила, что общая масса героина составила почти 300 граммов.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что иностранца будут судить за попытку провезти в Россию контрабандой почти полтонны гашиша.