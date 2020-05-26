Полицейские в Рязани получили информацию о новом канале поступления в город наркотиков. Оптовую партию героина привезла в областной центр 27-летняя местная жительница.
"В ходе специально подготовленной операции полицейские выявили время выхода злоумышленницы на "маршрут закладки" и, выбрав удобный момент, задержали женщину. В руках у нее была розовая картонная коробка, похожая на те, которые используются для упаковки подарков", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В коробке обнаружили два вместительных пакета с героином и электронные весы. В одежде женщина прятала еще несколько контейнеров с наркотиком.
Аналогичные контейнеры-закладки нашли еще в нескольких местах на улицах Рязани. Экспертиза установила, что общая масса героина составила почти 300 граммов.
Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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