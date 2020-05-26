Иностранца будут судить за контрабанду в Россию почти полтонны гашиша

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В качестве обвиняемого фигурирует гражданин иностранного государства, в пресс-службе Генеральной прокуратуры не уточнили какого именно.

Груз контрабанды был обнаружен на таможенном посту в автомобильном пункте пропуска "Бурачки", расположенном в Себежском районе Псковской области. При досмотре большегрузного автомобиля DAF с полуприцепом таможенники решили использовать специальный рентгеновский комплекс и, как оказалось, не зря.

В машине был обнаружен тайник, а в тайнике более 432 килограммов гашиша.

"Автомобиль под управлением иностранного гражданина следовал в Россию с грузом косметики и парфюмерии. Злоумышленник собирался сбыть наркотики на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский областной суд.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что ФСБ задержала участников преступной группы, которая организовала поставку в Россию крупных партий афганского героина.