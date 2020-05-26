Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
В качестве обвиняемого фигурирует гражданин иностранного государства, в пресс-службе Генеральной прокуратуры не уточнили какого именно.
Груз контрабанды был обнаружен на таможенном посту в автомобильном пункте пропуска "Бурачки", расположенном в Себежском районе Псковской области. При досмотре большегрузного автомобиля DAF с полуприцепом таможенники решили использовать специальный рентгеновский комплекс и, как оказалось, не зря.
В машине был обнаружен тайник, а в тайнике более 432 килограммов гашиша.
"Автомобиль под управлением иностранного гражданина следовал в Россию с грузом косметики и парфюмерии. Злоумышленник собирался сбыть наркотики на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский областной суд.
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Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
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