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Источник Правда.Ру

Три человека погибли при урагане в Свердловской области

Происшествия

Из-за урагана в ряде населенных пунктов Свердловской области и в Екатеринбурге наблюдаются перебои с электричеством, без света находятся порядка 16 тысяч человек.

"В ликвидации последствий стихии сейчас задействованы 47 бригад в составе 175 человек, оснащённых 65 единицами спецтехники. Энергетики планируют возобновить электроснабжение большей части отключённых потребителей в ближайшие 1,5 часа", — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На данный момент известно о троих погибших: один рабочий погиб в областном центре в результате падения крана, другому смертельные травмы нанесла сорванная кровля одного из домов в городе Арамиль. Подробностей о третьем погибшем пока в региональном МЧС не сообщают, известно лишь, что ЧП произошло на улице Самолетной в Екатеринбурге.

В областном центре зафиксировано множество случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, крыши зданий. Коммунальные службы заняты на расчистке улиц города от поваленных деревьев.

Силы и средства МЧС и муниципальных образований функционируют в режиме повышенной готовности, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров.

мчс ураган екатеринбург свердловская область

Власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров

Происшествия

С начала мая из всех российских регионов именно в Забайкалье складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

Из-за сухой погоды и шквалистого ветра огонь быстро распространяется и несколько раз подходил к населенным пунктам, но опасность удалось ликвидировать, в том числе с помощью авиации и военных. В ряде районов Забайкалья режим ЧС действует по сей день.

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Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Происшествия » Человеческий фактор

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

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В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских

Происшествия

Инцидент произошел в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен". Пострадали двое сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

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В Татарстане женщину отправили на принудительное лечение после убийства

Происшествия

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.

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Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс рублей

Общество

Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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