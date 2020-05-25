Из-за урагана в ряде населенных пунктов Свердловской области и в Екатеринбурге наблюдаются перебои с электричеством, без света находятся порядка 16 тысяч человек.
"В ликвидации последствий стихии сейчас задействованы 47 бригад в составе 175 человек, оснащённых 65 единицами спецтехники. Энергетики планируют возобновить электроснабжение большей части отключённых потребителей в ближайшие 1,5 часа", — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
На данный момент известно о троих погибших: один рабочий погиб в областном центре в результате падения крана, другому смертельные травмы нанесла сорванная кровля одного из домов в городе Арамиль. Подробностей о третьем погибшем пока в региональном МЧС не сообщают, известно лишь, что ЧП произошло на улице Самолетной в Екатеринбурге.
В областном центре зафиксировано множество случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, крыши зданий. Коммунальные службы заняты на расчистке улиц города от поваленных деревьев.
Силы и средства МЧС и муниципальных образований функционируют в режиме повышенной готовности, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров.
С начала мая из всех российских регионов именно в Забайкалье складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.
Из-за сухой погоды и шквалистого ветра огонь быстро распространяется и несколько раз подходил к населенным пунктам, но опасность удалось ликвидировать, в том числе с помощью авиации и военных. В ряде районов Забайкалья режим ЧС действует по сей день.
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Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.