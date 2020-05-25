Три человека погибли при урагане в Свердловской области

Из-за урагана в ряде населенных пунктов Свердловской области и в Екатеринбурге наблюдаются перебои с электричеством, без света находятся порядка 16 тысяч человек.

"В ликвидации последствий стихии сейчас задействованы 47 бригад в составе 175 человек, оснащённых 65 единицами спецтехники. Энергетики планируют возобновить электроснабжение большей части отключённых потребителей в ближайшие 1,5 часа", — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На данный момент известно о троих погибших: один рабочий погиб в областном центре в результате падения крана, другому смертельные травмы нанесла сорванная кровля одного из домов в городе Арамиль. Подробностей о третьем погибшем пока в региональном МЧС не сообщают, известно лишь, что ЧП произошло на улице Самолетной в Екатеринбурге.

В областном центре зафиксировано множество случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, крыши зданий. Коммунальные службы заняты на расчистке улиц города от поваленных деревьев.

Силы и средства МЧС и муниципальных образований функционируют в режиме повышенной готовности, добавили в ведомстве.

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